Stadio, Michetti: “Corsia preferenziale per Roma e Lazio”

In ballottaggio con Gualtieri, il candidato di centrodestra si è espresso sul tema stadio: "Se ci presentano un progetto che introita risorse per Roma, lo avalleremo"

Enrico Michetti, che il prossimo 17 e 18 ottobre sarà in ballottaggio con Gualtieri per l'incarico di sindaco di Roma, è tornato a parlare del tema stadi di proprietà, e lo ha fatto in conferenza stampa: "Se le squadre di calcio di Roma ci presenteranno un progetto che crea occupazione permanente che riqualifica un territorio, che introita risorse nuove per la città, faremo una corsia preferenziale sia per la Roma che per la Lazio". Il tema stadio -che aveva trovato numerosi intoppi nella gestione Pallotta e il corrispettivo mandato Raggi- indipendentemente dal futuro sindaco, proseguirà anche con i Friedkin, che hanno da subito mostrato la volontà di dare alla Roma un impianto di proprietà.