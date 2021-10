Spalletti: “Mou pericoloso, non mostra la vera faccia. E la Roma resta forte”

Il tecnico toscano: "Né quello sorridente che mi chiama Spallettone, né quello arrabbiato di stasera: lui è l'opposto di ciò che fa vedere, sa come comportarsi"

Superate le coppe, con risultati opposti, Roma e Napoli si preparano al big match dell'Olimpico di domenica. Ma se per Mourinho ci sono troppi problemi di cui parlare nel post gara per pensare agli azzurri, per Spalletti è già tempo di guardare ai giallorossi. Ecco le sue parole dopo il 3-0 al Legia Varsavia.