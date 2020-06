Spadafora: “Vicini all’accordo per le partite in chiaro”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, aggiorna sulle condizioni attuali per la trasmissione di alcune partite di Serie A in chiaro. Le diversità, rispetto alle normali condizioni, derivano dalla volontà di rendere i match visibili anche a causa della chiusura degli stadi al pubblico. Di seguito le parole di Spadafora sul suo profilo Facebook.

A che punto siete con la trattativa per trasmettere le partite di calcio in chiaro?

“Diciamo che, grazie ad un bel lavoro che è stato fatto dal mio ufficio, siamo a buon punto. Ovviamente non tutte le partite, a tutte le ore, verranno trasmesse in chiaro, ma siamo vicini a trovare un accordo importante che metta insieme tutto. Non pensate che sia facile. Sky detiene i diritti, i diritti per le partite in chiaro non sono mai stati assegnati a nessuno, poi c’è la Rai, c’è Mediaset, c’è DAZN, anche su questo è una partita complessa, ma ci stiamo riuscendo”.