Spadafora: “Ancora non siamo al punto di fermare la Serie A”

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato ai giornalisti presenti a Montecitorio per analizzare il momento delicato nel calcio, soprattutto dopo i quattordici casi di positività nel gruppo squadra del Genoa. Queste le sue considerazioni: “Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina“. Intanto il Napoli, che ha affrontato il Genoa nello scorso turno di campionato vincendo 6 a 0, ha eseguito i tamponi nella tarda mattinata di oggi, per capire se potranno esserci dei casi in rosa in vista della sfida del prossimo weekend con la Juventus.