Spadafora: “Abbiamo previsto un rimborso per gli eventi sportivi saltati a causa del Covid”

Vincenzo Spadafora domani pomeriggio sarà protagonista con Gravina dell’incontro che potrebbe decidere la data per la ripresa del campionato. Intanto oggi sul proprio profilo Facebook scrive un post sulla possibilità di introdurre dei voucher per rimborsare i possessori di biglietti per eventi sportivi ai quali però non si è potuto assistere a causa del coronavirus. Queste le sue parole:

“Abbiamo messo in pausa lo sport ma vogliamo tutelare gli spettatori. Per questo, abbiamo previsto un meccanismo di rimborso per gli eventi a cui non si è potuto assistere (o al quale non si assisterà) a causa del Coronavirus. I possessori di un biglietto che ne facciano richiesta avranno quindi diritto al voucher recupero, per qualsiasi evento sportivo”.