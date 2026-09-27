Una notizia che sorprende tutti: Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. L'allenatore spagnolo non ha avuto più la fiducia da parte della società per continuare a guidare la squadra dopo i soli 4 punti raccolti nelle prime 5 giornate. Il club emiliano ha comunicato la separazione con il tecnico dopo poco più di un anno tramite un comunicato ufficiale: "Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa. La seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica". Ora tra le ipotesi ci sono D'Aversa e Gilardino.