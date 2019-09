Soriano: “Saremo coraggiosi: abbiamo rispetto ma vogliamo battere la Roma”

Due vittorie e un pareggio. Il Bologna ha cominciato il campionato esattamente da dove aveva terminato lo scorso anno: la svolta data da Mihajlovic continua a dare i suoi frutti e i rossoblù in questo inizio di stagione hanno fatto peggio solo di Inter e Juve. Oggi però arriva l’esame Roma: prima del fischio d’inizio ha parlato Roberto Soriano. Ecco le sue parole.

SORIANO A ROMA TV

Grande avvio di stagione per il Bologna: può essere un banco di prova importante la Roma?

“Come punti abbiamo iniziato bene, poi come prestazioni possiamo fare meglio e oggi è una bella prova perché arriva la Roma con tanti giocatori importanti. Davanti ai nostri tifosi ce la metteremo tutta per provare a vincere”.

Non cambierete il vostro atteggiamento nonostante la Roma?

“No, anche con il mister e il suo atteggiamento proviamo a fare il nostro gioco con qualsiasi squadra. Vogliamo essere coraggiosi, anche se non sempre riesce. Oggi abbiamo davanti una squadra forte, ma dobbiamo provarci”.

Che idea ti sei fatto di questa nuova Roma?

“Ha dei giocatori di qualità, che creano tanto. Avremo bisogno di una fase difensiva ottima. Anche lo scorso anno abbiamo fatto bene contro le grandi squadre. Abbiamo rispetto per la Roma e metteremo il 100% in campo per fare bene”.

SORIANO A SKY

“La Roma è una squadra forte, ha giocatori che ci possono mettere in difficoltà ma in casa noi siamo una squadra forte e proveremo di tutto per poterla vincere”.