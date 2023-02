Sneijder ricorda Mourinho: “Aveva scritto in una lettera il risultato della finale”

L'ex centrocampista dell'Inter ricorda la profezia dello Special One prima dell'atto conclusivo della Champions League 2009/10: "Aveva un grande rapporto con Materazzi e prima della finale gli ha consegnato la lettera"

Wesley Sneijder, ex centrocampista dell'Inter e del Real Madrid tra le tante, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente olandese RTL7 nella quale è tornato a parlare anche di José Mourinho e del triplete conquistato nella stagione 2009/10: "Ha avuto un rapporto speciale con Marco Materazzi. Qualche settimana prima della finale di Champions, Mourinho lo ha chiamato nel suo ufficio e gli ha detto: 'Ecco una lettera. La metto in una busta. Aprila dopo la partita". Queste le prime parole dell'olandese che poi conclude svelando la profezia dello Special One: "C'era letteralmente il risultato della partita finale contro il Bayern Monaco".