Siviglia, Mendilibar: “Cambierò poco, anche se il City è più veloce della Roma”

Josè Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia, ha commentato la sfida di domani contro il Manchester City: "La squadra che sceglierò domani nella finale di Supercoppa non sarà troppo diversa dalle ultime partite che abbiamo giocato in Europa League la scorsa stagione, anche se il City è un rivale molto diverso, molto più veloce della Roma", ha dichiarato in conferenza stampa.