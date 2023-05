Siviglia, l’iniziativa del club: voucher di 200€ per chi andrà a Budapest

Bella iniziativa del sodalizio andaluso, che cerca così di favorire l'esodo spagnolo in Ungheria

In vista dell'atto conclusivo di Europa League tra Roma e Siviglia, il club andaluso, che come i giallorossi ha a disposizione oltre 15mila tagliandi, ha deciso di favorire la presenza a Budapest dei propri tifosi mettendo a disposizione di ogni supporter un voucher di 200 euro per la trasferta ungherese, a patto che la prenotazione avvenga con un'agenzia convenzionata.