Sheriff Tiraspol, esonerato l’allenatore Bordin: panchina ad interim a Mikhailov

Tra le avversarie del gruppo G di Europa League della Roma, c'è anche lo Sheriff Tiraspol. I giallorossi hanno già battuto la compagine moldava nella prima gara del girone, grazie ad un autogol e alla solita marcatura di Lukaku. Come riportato dallo stessa società, l'allenatore, Roberto Bordin, è stato esonerato e la guida tecnica è stata affidata ad interim a Viktor Mikhailov. La decisione è stata presa dopo il brutto tonfo contro lo Slavia Praga che ha asfaltato i moldavi per 0-6. La prossima volta che i giallorossi affronteranno lo Sheriff sarà il 14 dicembre, match valido per l'ultima giornata del girone.