Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Greenwood? Avrei già cambiato strategia. Se ho capito bene, non c’è chissà quale concorrenza. Aspetterei di capire cos’ha in mente il giocatore, se vuole venire in Italia con la motivazione giusta. Però Gasperini lo vuole e non possiamo cadere nelle stessa situazione dell’anno scorso. Bisogna avere un piano B, ma se non c’è l’operatore sul campo…”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Greenwood è un gran giocatore, ma costa tanto e la Roma prima deve incassare. Siamo all’11 giugno, tutta questa fretta per il direttore sportivo mi sembra esagerata. E allora il Milan che dovrebbe dire? Gasperini è il plenipotenziario. Ma secondo voi D’Amico non sta lavorando per la Roma? Fa niente se non c’è l’ufficialità. Quello che vediamo alla Roma è normale”.