Serie B, il Genoa torna in A: decisivo il 2-1 con l’Ascoli

Dopo il Frosinone anche il Genoa, dopo un solo anno nella serie cadetta, torna in Serie A. Decisivo il 2-1 contro l'Ascoli nell'ultimo turno di campionato firmato da Bani nel primo tempo e Badelj nella ripresa. In mezzo il gol ospite di Marsura. Traguardo importante per Gilardino alla sua prima esperienza in panchina. Il Grifone in questa stagione ha affrontato la Roma in Coppa Italia uscendo sconfitta allo Stadio Olimpico per 1-0 dopo la rete di Paulo Dybala.