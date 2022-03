Serie A, Udinese-Sampdoria 2-1: i friulani vincono lo scontro salvezza

Succede tutto in un quarto d'ora: Deulofeu e Udogie regalano tre punti importanti a Cioffi. Inutile il gol di Caputo

Udinese e Sampdoria aveva l'odore di scontro diretto, vista la classifica (senza pensare alle partite in meno dei bianconeri), ma in campo la distanza si è vista.

Già dai primi minuti, infatti, i friulani hanno certificato la buona forma di oggi. È solo il 3' quando Gerard Deulofeu porta in vantaggio gli uomini di Gabriele Cioffi, su assist di Roberto Pereyra, ormai tornato dall'infortunio e in grande spolvero. Solo nove minuti dopo, c'è anche il raddoppio, firmato da Destiny Udogie. La partita, insomma, in solo dodici minuti è già ben indirizzata, ma la Sampdoria non si arrende. Francesco 'Ciccio' Caputo accorcia subito le distanze, servito da Maya Yoshida. Sembra l'inizio di una nuova gara, ma in realtà l'Udinese è quasi sempre in controllo.