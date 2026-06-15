A Roma non ci si annoia mai. Giugno si sta rivelando il mese decisivo per il futuro giallorosso. Dalle cessioni agli acquisti, fino ai rinnovi: le questioni aperte sono tante. E il tempo stringe sempre di più. Per questo il ds D'Amico è al lavoro su più fronti. Tra i dossier più delicati ci sono quelli legati ai rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, tre pedine considerate importanti per il presente e il futuro della squadra. Come riporta Alfredo Pedullà, arrivano novità soprattutto sul fronte Dybala. Per l'argentino è previsto un nuovo incontro nelle prossime 24-36 ore. Un appuntamento che potrebbe portare maggiore chiarezza sul suo futuro e su quello della Roma. Segnali positivi arrivano anche per Celik e Pellegrini. Al momento non c'è ancora nulla di definito, ma le trattative sembrano procedere nella direzione giusta. A Trigoria filtra fiducia e la volontà è quella di trovare un'intesa. La Roma continua a lavorare per blindare l'ossatura della squadra. D'Amico spinge sull'acceleratore. I nodi da sciogliere restano, ma la sensazione è che le fumate bianche possano essere sempre più vicine.