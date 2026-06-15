Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

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Stadio dichiarato strategico nazionale. Il francese torna nella lista giallorossa

Svolta importante per quanto riguarda il futuro stadio della Roma. L’impianto che nascerà a Pietralata è stato inserito tra le opere di interesse strategico nazionale legate a Euro 2032. È stata quindi firmata un’ordinanza che accelera l’iter autorizzativo, con una procedura semplificata che punta a ridurre i tempi burocratici a circa 90 giorni complessivi, inclusa la Valutazione di Impatto Ambientale. Ma non solo stadio. C’è anche il futuro del campo da programmare. La pista Summerville si è raffreddata, mentre in attacco spunta Tel: il francese piace molto e il Tottenham potrebbe lasciarlo partire. Occhi anche su Nkunku del Milan. Chi invece è già a Trigoria, pronto per le terapie, è Wesley: il brasiliano è tornato e punta al recupero.

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