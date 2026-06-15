Il futuro di Soulé è in bilico. L’argentino, al momento, è il principale candidato alla cessione. È giovane, ha mercato e nel suo ruolo ci sono alternative che piacciono a Gasperini, in primis Greenwood. Per arrivare all’inglese serviranno investimenti importanti. Inoltre pesa il tema del settlement agreement: la Roma deve raggiungere un tesoretto da circa 60 milioni entro il 30 giugno. Una cifra che potrebbe essere coperta in larga parte proprio dalla possibile cessione di Soulé. Intanto arrivano anche segnali legati al suo entourage. Giovedì l’agente era a Trigoria, oggi - secondo Tuttosport - è atterrato a Milano. Sul giocatore restano vivi gli interessi della Premier e del Borussia Dortmund, le destinazioni più probabili in caso di addio. Il futuro non è ancora deciso, ma la sensazione è che Soulé sia sempre più lontano dalla Roma.