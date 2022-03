Serie A, il Napoli vince 2-1 contro l’Udinese e raggiunge il Milan in vetta

La doppietta di Osimhen nel secondo tempo ribalta il risultato al Maradona dopo un'ottima prima frazione dei friulani

Victor Osimhen, con la sua doppietta nel secondo tempo, regala tre punti preziosissimi al Napoli che vince contro l'Udinese nel posticipo della trentesima giornata di Serie A. I partenopei, passati in svantaggio al 22esimo a causa del gol di un super informa Gerard Deulofeu che ha capitalizzato l'assist di Roberto Pereyra, ribaltano il risultato nel secondo tempo e raggiungono in vetta alla classifica il Milan, che alle 20:45 sarà impegnato in casa del Cagliari. Luciano Spalletti mette ancora più distanza dall'Inter, che però deve giocare ancora due partite.