Serie A, vince la noia tra Sassuolo e Udinese: al Mapei finisce 0-0

La 7° giornata di Serie A inizia con uno 0-0 tra Sassuolo e Udinese. Al Mapei va in scena una gara piuttosto noiosa: nel primo tempo i maggiori sussulti arrivano da un tiro di De Paul respinto da Rogerio e da una conclusione imprecisa di Ferrari; nella ripresa le due difese hanno ancora la meglio e le occasioni latitano. I neroverdi restano imbattuti ma perdono l’occasione di sorpassare il Milan e salire al primo posto solitario in classifica: in attesa delle partite del weekend, gli uomini di De Zerbi si portano a 15 punti, a -1 dai rossoneri e a +3 da Juventus e Atalanta. L’Udinese va a quota 4, raggiungendo il Torino al penultimo posto.