Serie A, Verona-Sassuolo 2-1: Gaich al 95′ fa esplodere il Bentegodi

I gialloblù di Zaffaroni conquistano una vittoria in rimonta che conta molto per la classifica. I veneti con questi tre punti si avvicinano al quartultimo posto

Al Bentegodi Verona-Sassuolo finisce 2-1. I veneti vincono in extremis completando una rimonta. Ospiti in vantaggio grazie alla rete al 34' di Harroui, su assist di Berardi. All'84' arriva il gol del pareggio da parte di Ceccherini che su angolo di Ngonge incorna sul primo palo e beffa Consigli. E al 95° Gaich, subentrato dieci minuti prima, segna il gol della vittoria che regalano ai giallobù tre punti importantissimi per la classifica.