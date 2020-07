Serie A, Verona-Inter 2-2: Veloso pareggia nel finale, nerazzurri quarti dietro l’Atalanta

L’Inter non esce da mini-tunnel in cui si è infilata alla ripresa del campionato. Dopo il brutto ko in casa col Bologna, la squadra di Conte pareggia al Bentegodi contro l’Hellas Verona, tra le squadre più in forma del campionato. I nerazzurri vanno sotto dopo due minuti per il gol di Lazovic, che sfrutta uno svarione di Skriniar. I gialloblù macinano chilometri e rischiano anche di raddoppiare e l’Inter sembra alle corde. Nella ripresa gli ospiti reagiscono e la ribaltano in pochi minuti: prima Candreva dopo il palo di Lukaku, poi lo stesso esterno propizia l’autogol di Dimarco, che devia il cross dell’esterno. Il Verona cala fisicamente, ma alla fine trova il pareggio con Miguel Veloso all’86. Finisce 2-2: l’Inter è quarta, scavalcata dall’Atalanta che ha un punto in più.