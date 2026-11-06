È amara la prima in panchina per Zanetti. L’Udinese perde anche contro il Venezia nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Nicola vince 2-1 grazie alle reti di Basic e Perez. Buio pesto per i friulani che sono ultimi in classifica con soli cinque punti fatti. Sale a sei il Venezia. Nella prossima giornata i lagunari affronteranno il Sassuolo mentre i bianconeri il Bologna.