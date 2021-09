Serie A, Venezia-Torino 1-1: Aramu pareggia dopo il gol di Brekalo

I padroni di casa vanno sotto ma poi rimontano col rigore del loro numero 10

Finisce 1-1 il posticipo della sesta giornata di Serie A tra Venezia e Torino. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti nel secondo tempo con Brekalo bravo a sfruttare un assist di Singo. Al 78' però arriva il pareggio del Venezia con Aramu su calcio di rigore: decisivo il fallo di Djidji che viene anche espulso. Negli ultimi secondi occasionissima per Mandragora in contropiede ma Maenpaa non si fa trovare impreparato.