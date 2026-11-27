Venerdì la sfida tra i rossoblù e la Roma al Dall’Ara
Il bel gesto di Marquinhos: a fine partita il saluto ai tifosi della Roma
Finisce senza reti l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Venezia e Bologna non vanno oltre lo 0-0. Poche emozioni al Penzo: i lagunari avevano trovato il vantaggio nel primo tempo con Halhal, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Un punto a testa per Nicola e Palladino. Venerdì 4 dicembre la Roma affronterà il Bologna al Dall'Ara. Calcio d'inizio alle ore 20.45.
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