Finisce senza reti l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Venezia e Bologna non vanno oltre lo 0-0. Poche emozioni al Penzo: i lagunari avevano trovato il vantaggio nel primo tempo con Halhal, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Un punto a testa per Nicola e Palladino. Venerdì 4 dicembre la Roma affronterà il Bologna al Dall'Ara. Calcio d'inizio alle ore 20.45.