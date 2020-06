Serie A, Ulivieri: “Tutto lascia sperare che la quarantena venga abolita”

Il presidente dell’associazione allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato a Radio Kiss Kiss della ripresa del calcio. Questa le sue parole: “Si riparte, ma speriamo di arrivare fino alla fine. L’obiettivo della Figc era stabilire la classifica. Quarantena? Tutto fa sperare che verrà abolita, lasciando isolato solo il giocatore contagiato”. Con la Coppa Italia tornano le partite ufficiali: “La condizione non è buona, il ritmo gara si acquisisce solo giocando e servirà tempo anche per recuperare forze dopo gli scatti. Anche agli allenatori servirà tempo per tornare in condizione e scegliere correttamente in partita”.