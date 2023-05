Serie A, Udinese-Lazio 0-1: Immobile blinda la Champions grazie a un rigore generoso

La Lazio passa in casa dell'Udinese e vede la Champions. La squadra di Sarri vince 1-0 alla Dacia Arena grazie a un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile al 61'. Un penalty che però ha scatenato la rabbia dei friulani, che hanno protestato con l'arbitro Pairetto. Il contatto tra il capitano biancoceleste e Masina, infatti, era leggerissimo e cercato dall'attaccante, che ha tratto in inganno il direttore di gara. Immobile si lascia andare, ma il Var non può intervenire in quanto appunto il contatto, anche se molto lieve, c'è stato ma l'entità resta alla decisione del campo presa dall'arbitro. La Lazio sale così a 68 punti, al terzo posto e -1 dalla Juve in campo domani a Empoli. Il margine sul Milan quinto è di 4 punti.