Serie A, Udinese-Juventus 2-1: festa Scudetto rimandata per i bianconeri

Festa rimandata per la Juventus. La squadra di Sarri in casa dell’Udinese aveva la possibilità di vincere il suo nono Scudetto consecutivo, ma si fa recuperare con il risultato di 2-1 per i friulani. A poco serve la rete di De Ligt che apre le marcature perché nella ripresa i bianconeri si fanno riprendere con il gol di Nestorovski prima e Fofana poi. Tutto posticipato dunque a domenica sera quando Ronaldo e compagni ospiteranno all’Allianz Stadium la Sampdoria nel match serale delle 21.45.