Serie A, Udinese-Genoa 0-0: reti bianche alla Dacia Arena

Alla Dacia Arena Udinese e Genoa si sono date battaglia nel lunch-match della quattordicesima giornata di Serie A. Le due compagini non sono andate oltre il pari in una gara povera di occasioni da gol. Shevchenko deve rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria sulla panchina di un club. I rossoblù non escono dalla zona retrocessione e devono sperare in un passo falso dello Spezia per non perdere ulteriore terreno. Per i bianconeri di Gotti, a cui è stato annullato il gol di Udogie per fuorigioco, un punto che sa di amaro.