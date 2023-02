Serie A, Udinese e Sassuolo non vanno oltre il pari: alla Dacia Arena termina 2-2

Si chiude l'anticipo della domenica di Serie A. Alla Dacia Arena il match tra Udinese-Sassuolo termina 2-2, risultato frutto di un primo tempo pirotecnico. Avanti i padroni di casa dopo appena 25 secondi grazie al terzo al in campionato di Destiny Udogie. La reazione di Frattesi e compagni non si fa attendere e arriva al sesto minuto con il gol di Mateus Henrique che riporta tutto in parità. Le emozioni nella prima frazione non sono però terminate perché al 28esimo Bijol riporta avanti i friulani che vengono di nuovo ripresi allo scadere con l'autogol di Perez. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e nessuna delle due formazioni riesce a trovare la stoccata vincente. L'Udinese aggancia il Torino al settimo posto con 30 punti mentre il Sassuolo rimane fermo a quota 24.