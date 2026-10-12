Il Torino e l’Udinese si affrontano nell’ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A, con entrambe le squadre a caccia di punti per rilanciarsi in classifica. Sono i granata a conquistare tre punti preziosi superando 2-1 i friulani allo stadio Olimpico Grande Torino nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo il vantaggio granata firmato da Daniel Bragança al 36’, i friulani ristabiliscono l’equilibrio con Ekkelenkamp al 43’. Nella ripresa è Kulenovic a trovare la rete decisiva al 67’, regalando alla squadra di Ignazio Abate un successo importante per rilanciarsi.