I granata tornano alla vittoria segnando due reti alla squadra di Runjaic
Roma, un rosso di orgoglio
Il Torino e l’Udinese si affrontano nell’ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A, con entrambe le squadre a caccia di punti per rilanciarsi in classifica. Sono i granata a conquistare tre punti preziosi superando 2-1 i friulani allo stadio Olimpico Grande Torino nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo il vantaggio granata firmato da Daniel Bragança al 36’, i friulani ristabiliscono l’equilibrio con Ekkelenkamp al 43’. Nella ripresa è Kulenovic a trovare la rete decisiva al 67’, regalando alla squadra di Ignazio Abate un successo importante per rilanciarsi.
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