Serie A, Torino-Sampdoria 2-0: segnano Radonjic e Vlasic

Il Torino vince 2-0 contro una Sampdoria in grave difficoltà (penultima, con 6 punti e appena 6 gol segnati in 13 partite). Dopo il flop con il Bologna, Juric - che è tornato in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica - conquista tre punti grazie ai gol di Radonjic e Vlasic. I granata, che domenica prossima giocheranno in trasferta contro la Roma nell'ultima gara di campionato rima della sosta, grazie a questa vittoria salgono a quota 20 punti in classifica, mentre la Sampdoria resta in zona retrocessione.