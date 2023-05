Serie A, Torino-Monza 1-1: a Sanabria risponde il gol di Caprari

Juric e Palladino conquistano entrambi il punto numero 46 della stagione. In gol due ex giallorossi

Si chiude anche la gara delle 15 della domenica di Serie A. Finisce 1-1 il match tra Torino e Monza giocato allo Stadio Olimpico "Grande Torino". Succede tutto nella ripresa, dopo un gol annullato a Miranchuk nel primo tempo, con Sanabria che sblocca il match su assist di Vlasic, raggiunto poi a 4 minuti dal 90esimo dal gol di Gianluca Caprari. Secondo pareggio consecutivo per il Monza dopo quello, sempre per 1-1 contro la Roma. Palladino e Juric si godono il nono e decimo posto in classifica entrambi con 46 punti conquistati.