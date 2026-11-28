Altra vittoria per la Lazio che piega il Torino 1-2 in trasferta. Decidono le reti nel primo tempo di Provstgaard e di Isaksen che regalano il doppio vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa inutile la rete di Che Adams. La squadra di Gattuso blinda il posto in classifica va a +5 sulla Roma seconda in classifica in attesa della sfida di domani tra i giallorossi e il Monza. Malen e compagni possono tornare a -2 in attesa del derby in programma domenica 13 dicembre alle ore 12.30. I granata rimangono al tredicesimo posto in classifica.