I biancocelesti blindano il primo posto in classifica
Da fuori rosa a leader difensivo: la rinascita di Hermoso grazie a Gasp
Altra vittoria per la Lazio che piega il Torino 1-2 in trasferta. Decidono le reti nel primo tempo di Provstgaard e di Isaksen che regalano il doppio vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa inutile la rete di Che Adams. La squadra di Gattuso blinda il posto in classifica va a +5 sulla Roma seconda in classifica in attesa della sfida di domani tra i giallorossi e il Monza. Malen e compagni possono tornare a -2 in attesa del derby in programma domenica 13 dicembre alle ore 12.30. I granata rimangono al tredicesimo posto in classifica.
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