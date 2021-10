Serie A, Torino-Juventus 0-1: decide Locatelli nel finale

Terza vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di Allegri e primo clean sheet dopo 20 gare in A

La Juventus vince il derby grazie al gol di Locatelli, arrivato all' 86': granata che han fatto la gara soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa i cambi di Allegri hanno cambiato la partita a favore dei bianconeri. Manuel Locatelli ha segnato in due presenze di fila per la prima volta nella sua carriera in Serie A.