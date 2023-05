Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: al vantaggio di Jovic risponde Sanabria

Si chiude con un pareggio anche il match delle 15 della domenica di Serie A. La sfida tra Torino e Fiorentina è infatti terminata 1-1 con entrambi i gol realizzati nella ripresa. Al vantaggio viola firmato da Jovic ha risposto il gol dell'ex Roma Sanabria al 66esimo minuto. Un punto a testa per le due squadre che viaggiano a braccetto entrambe a quota 50 punti in classifica (gli stessi del Bologna). Brutte notizie per Italiano che nella ripresa ha dovuto sostituire Saponara per un problema muscolare. Per la formazione viola all'orizzonte ci sono due finali: una in Coppa Italia (mercoledì 24 maggio), l'altra in Conference League (7 giugno).