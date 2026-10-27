Di Baturina nel recupero la rete del tris della squadra di Fabregas, che con questa vittoria in trasferta si porta a -1 dalla Roma terza in classifica
Roma-Cagliari e Venezia-Inter, i pronostici: le quote dei bookmakers
Il Como va sotto, ma la ribalta nel finale e batte 3-1 il Torino all'Olimpico-Grande Torino nell'altra sfida del martedì sera di Serie A. Adams illude i granata al 24', poi dall'81' si scatenano i lariani. Ramon firma l'1-1 sugli sviluppi di corner, Nico Paz completa la rimonta all'87' con un colpo di testa. In pieno recupero, poi, il tris firmato Baturina. La squadra di Fabregas vola così al quarto posto in classifica con 20 punti, a -1 dalla Roma terza, in attesa del Milan impegnato domani alle 18:30 contro il Bologna. Il Torino di Abate, invece, torna a perdere dopo quattro risultati favorevoli ed è ottavo con 13 punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA