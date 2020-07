Serie A, Spal-Udinese 0-3: notte fonda per Di Biagio, friulani quasi salvi

Il giovedì di Serie A si apre con lo scontro diretto per la salvezza tra Spal e Udinese. Per i padroni di casa, ultimi in classifica, si tratta praticamente di un’ultima spiaggia mentre i bianconeri vogliono dare seguito all’ottimo momento. Il risultato, però, è impietoso per il club ferrarese: la squadra di Gotti passa 3-0. I gol di De Paul, Okaka a Lasagna condannano gli uomini di Gigi Di Biagio a una retrocessione sempre più vicina. Il quartultimo posto occupato dal Lecce dista ora ben 9 punti, con 7 giornate al termine. Per l’Udinese la salvezza è sempre più vicina: i 35 punti lasciano decisamente tranquilli i friulani.