Serie A, sì alla ripresa. Spadafora da Conte per la data: in campo il 13 o il 20 giugno

La Serie A riprenderà. A decretarlo, l’esito della conference call indetta oggi tra tutte le componenti federali del calcio italiano con il Governo. I primi segnali positivi erano già arrivati in giornata dall’ok del Cts al protocollo gare stilato dalla Federcalcio. Il via libera, definitivo, arriva direttamente dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ora dovrà incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per fissare la data della ripartenza (il ballottaggio è tra il 13 e il 20 giugno). Pronta a ritornare in campo anche Serie B. La Roma potrà riprendere da dove aveva lasciato: il primo impegno della squadra di Fonseca sarà la Sampdoria, nel silenzio di un insolito Olimpico pronto ad accogliere la prima partita giallorossa post-coronavirus. L’obiettivo è ripartire con la marcia giusta, i passi falsi non sono più concessi: Dzeko e compagni dovranno tentare la rincorsa all’Atalanta per il quarto posto, che significherebbe premi Champions per la prossima stagione e liquidità utile per limitare i danni nel rosso di bilancio.