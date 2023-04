Serie A, Sassuolo-Torino 1-1: Sanabria risponde a Pinamonti

Finisce in parità il secondo posticipo della 28esima giornata di Serie A

Al Mapei Stadium Sassuolo-Torino finisce 1-0. Il primo tempo è di marca granata almeno per i primi 30 minuti ma è sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 36' con Pinamonti. Nella ripresa al 59' il Var annulla un gol di Laurenteé. Il Torino spinge e Radonjic, ispiratissimo, al 61' fa partire la conclusione a rete che viene schermata da Ruan e Ferrari e al 66' Sanabria in tuffo supera Consigli e segna il gol del pareggio. Nel finale il Sassuolo cerca più volte il gol della vittoria, ma Milinkovic fa sempre buona guardia. Con il risultato di parità resta invariata la classifica xdelle due squadre, con il Sassuolo che fallisce il sorpasso sui granata che restano al decimo posto.