Serie A, Sassuolo-Napoli 0-2: Kvaratskhelia e Osimhen regalano 3 punti a Spalletti

Si chiude l'anticipo del venerdì di Serie A. Il Napoli di Spalletti espugna il Mapei Stadium grazie alle reti della solita coppia Kvaratskhelia-Osimhen. Il georgiano trova l'angolo giusto al 12esimo del primo tempo dopo una serpentina iniziata nel cerchio di centrocampo mentre l'attaccante nigeriano trafigge da posizione defilata un colpevole Consigli sul primo palo. Gli Azzurri volano in classifica trovando la sesta vittoria consecutiva in campionato. Sono 18 ora i punti di distacco sull'Inter che domani affronterà l'Udinese a San Siro. Frena il Sassuolo dopo gli 8 punti conquistati nelle ultime 4. Dionisi rimane a 24 punti in classifica.