I rossoneri falliscono l'aggancio in classifica alla Roma
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Alberto Aquilani dà una mano alla Roma. Il Sassuolo ferma il Milan al 'Mapei Stadium' e i rossoneri falliscono l'aggancio in classifica ai giallorossi. Finisce 1-1 nella gara delle 18: la squadra di Amorim passa in vantaggio nella ripresa con Rabiot poi a pareggiare i conti ci pensa Odenthal. Il Milan arriva al quarto posto con 12 punti in classifica mentre i neroverdi raggiungono la decima posizione. La prossima settimana Modric e compagni ospiteranno l'Atalanta a San Siro mentre il Sassuolo giocherà contro il Sassuolo al 'Benito Stirpe'.
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