Serie A: Sassuolo ko con la Juve, il Milan fa 7 gol al Torino. Lazio-Parma 1-0

De Zerbi cade in casa: i bianconeri vincono 3-1. Goleada degli uomini di Pioli, biancocelesti in gol al 96'

Il Sassuolo fallisce l'aggancio alla Roma e resta all'ottavo posto. Colpa della Juventus, che vince 3-1 al Mapei grazie ai gol di Rabiot, Ronaldo e Dybala: ai neroverdi, che rimangono a -2 dalla compagine di Fonseca, non basta la rete di Raspadori. Nessun sorpasso in classifica nemmeno per Pirlo, visto che Atalanta e Milan battono rispettivamente Benevento e Torino. I nerazzurri si impongono per 2-0 (reti di Ilicic e Pasalic), addirittura sette sono i gol dei rossoneri di Pioli: quelli di Hernandez (doppietta), Kessie, Diaz e Rebic (tripletta). La Lazio supera il Parma nel finale (a segno Immobile al 96'), mentre il Genoa vince 2-0 a Bologna (Zappacosta e Scamacca). Finisce 2-2 Sampdoria-Spezia: ospiti due volte avanti con Pobega, pareggiano prima Verre e poi Keita.