Serie A, Sassuolo-Juve 1-0: seconda sconfitta consecutiva per Allegri. Decide Defrel

Si chiude il match delle 18 di questa domenica di Serie A. Al Mapei Stadium, il Sassuoloha battuto 1-0 la Juventus. Decisivo il primo gol in campionato di Gregoire Defrel al 64esimo della ripresa. Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri dopo quella di settimana scorsa contro la Lazio all'Olimpico. Allegri si ferma a quota 44 punti a pari merito con il Bologna. Tre punti d'oro invece per il Sassuolo che sale in classifica a 40 punti.