Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1: Dominguez risponde a Berardi. Sampdoria in Serie B

Si è conclusa la 34esima giornata di campionato, con ben tre match in questo lunedì. Nella sfida delle 18 il secondo verdetto ufficiale di questo campionato dopo lo scudetto del Napoli: con il ko per 2-0 in casa dell'Udinese, la Sampdoria è aritmeticamente retrocessa in Serie B con quattro turni di anticipo. I gol di Pereyra e Masina nel primo tempo hanno condannato i blucerchiati, che giocheranno in cadetteria a meno di un clamoroso fallimento che al momento resta scenario possibile visti i problemi societari. In contemporanea l'Empoli batte 2-1 la Salernitana grazie alle reti di Cambiaghi e Caputo facendo un balzo probabilmente decisivo verso la salvezza. In serata, invece, l'1-1 tra Sassuolo e Bologna al Mapei: a Berardi ha risposto Nico Dominguez.