Serie A, Sassuolo-Atalanta 1-4: super Gomez guida la Dea alla vittoria

Poker calato al Mapei Stadium. Dopo la vittoria dell’Olimpico di Roma l’Atalanta passa 4 a 1 a Reggio Emilia, regolando un Sassuolo mai realmente in partita e salendo a quota 11 punti momentaneamente al terzo posto in classifica. Marce alte sin da subito per la Dea: sei giri di lancette e Freuler pesca con un ottimo filtrante Gomez, che dall’interno dell’area di rigore non sbaglia. La squadra di Gasperini non molla la preda e subito mette le cose in chiaro raddoppiando con Gosens. I padroni di casa vengono contati in piedi e messi K.O. prima dall’altra rete di Gomez e poi dalla firma d’autore di Duvan Zapata. Quattro gol in 35 minuti e partita in ghiaccio. Nella ripresa i ritmi si abbassano, complice la gestione delle forze di Gasperini, che in settimana avrà l’impegno di Champions fondamentale con lo Shakhtar. Il gol della bandiera per i neroverdi lo segna Gregoire Defrel, piccola scintilla in una serata ricca di ombre per De Zerbi.