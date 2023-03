Serie A, Sampdoria-Salernitana 0-0: Stankovic rimane ultimo in classifica

I blucerchiati non trovano la prima vittoria casalinga in campionato e rimangono fermi a 12 punti. Nicola stacca di 4 punti lo Spezia

Altro pareggio senza reti in questa domenica di Serie A. Dopo lo 0-0 tra Spezia e Verona, anche la sfida tra Sampdoria e Salernitana si è conclusa con lo stesso risultato. La partita è stata molto fisica, con errori da una parte e dall'altra vista anche la posta in palio molto alta. Il risultato premia sicuramente gli ospiti che con questo pareggio staccano di 4 punti lo Spezia quartultimo salendo a quota 24. I blucerchiati di Stankovic invece rimangono ultimi in classifica fermi a quota 12 punti in classifica, gli stessi della Cremonese che giocherà domani contro il Sassuolo.