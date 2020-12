Serie A, Sampdoria-Crotone 3-1: Ranieri sorride con Damsgaard, Jankto e Quagliarella

Nel secondo anticipo della 13° giornata di Serie A, la Sampdoria di Claudio Ranieri batte 3-1 il Crotone. La partita inizia male per i blucerchiati, che perdono Ferrari per infortunio (il difensore viene sostituito da Thorsby), ma al 26′ Damsgaard fa esultare lo stesso la panchina dei padroni di casa, realizzando il vantaggio su assist di Jankto. Proprio l’ex Udinese firma il 2-0 al 36′, poco prima del provvisorio 1-2 di Simy, in rete allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, Quagliarella sigla di testa il gol del definitivo 3-1, al minuto 65.

Con questa vittoria, la Samp si porta a 17 punti in classifica, a -1 da Atalanta e Lazio. Il Crotone rimane ultimo assieme al Torino, a quota 6.