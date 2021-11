Serie A: Sampdoria-Bologna 1-2, vince l’Udinese sul Sassuolo

I risultati delle partite delle 15

Si concludono le partite delle 15. Il Bologna vince 2-1 in casa della Sampdoria, mentre l'Udinese porta a casa tre punti grazie al 3-2 sul Sassuolo. Gli uomini di Mihajlovic passano in vantaggio al 47' con Svanberg, per poi subire il gol del momentaneo pareggio al 77' di Thorsby. Parità che dura davvero pochissimo perché un minuto dopo Arnautovic riporta di nuovo i rossoblù avanti. Anche l'Udinese, alla Dacia Arena, va in vantaggio per prima: all'8' segna Deulofeu. Il Sassuolo ribalta la partita prima con Berardi e poi con Frattesi, ma quest'ultimo poi si fa un autogol e riporta il risultato sul 2-2. All'inizio del secondo tempo Beto regala i 3 punti a Gotti.