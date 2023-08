Serie A, Salernitana-Udinese 1-1: a Samardzic risponde Dia

Non si ferma il campionato di Serie A che, anche di lunedì, scende in campo. Allo stadio Arechi, nel match delle 18:30, Salernitana e Udinese si sono fronteggiate e hanno portato a casa 1 punto a testa. Il risultato finale è di 1-1. Dopo un primo tempo povero di emozioni e spettacolo, nella ripresa i ritmi aumentano e arrivano anche i gol. Il primo squillo è dei friulani che con Samardzic sbloccano l'incontro. I granata, all'inizio subiscono il colpo, ma poi si risvegliano grazie al solito Dia che pareggia i conti, servito ottimamente da Candreva. La squadra di Paulo Sousa, nel finale di partita, prova anche a conquistare il bottino pieno, ma un grande Silvestri chiude lo specchio della porta sia a Candreva che a Cabral. Per l'Udinese arriva il primo punto del suo campionato, mentre per la Salernitana è il secondo pareggio di fila dopo quello dell'Olimpico contro la Roma.