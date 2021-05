Serie A, Ranieri: addio alla Samp con vittoria. Ok il Genoa, pari Fiorentina

I blucerchiati salutano il loro tecnico con un 3-0 al Parma mentre il Grifone passa in casa del Cagliari

Si è aperta stasera la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2020/21. In campo tre partite alle 20.45, con la lente d'ingrandimento su Sampdoria-Parma, non tanto per qualche traguardo in palio quanto per l'addio di Claudio Ranieri. L'allenatore testaccino ha comunicato nei giorni scorsi la separazione dai blucerchiati, festeggiata stasera con una bella vittoria per 3-0: in gol Quagliarella, Colley e Gabbiadini. I ducali chiudono all'ultimo posto. Sfida tra rossoblù alla 'Sardegna Arena', con il Genoa che batte a domicilio il Cagliari per 1-0: decide la rete iniziale di Shomurodov. Pareggio a porte inviolate invece tra Crotone e Fiorentina.